Сборная России представила ретро-форму на матч с Венесуэлой

Фото: РФС

К этим памятным датам РФС при поддержке JOGEL и ОЛОВО выпустили тематическую коллекцию "ОСНОВА". Красная футболка с длинными рукавами и воротником-поло, белые шорты, крупный номер без фамилии на спине – таким мы помним комплект чемпионов, - сообщает пресс-служба сборной России

- За век футбольной истории у каждого поколения были свои герои. Одному из них – Никите Павловичу Симоняну в октябре исполнилось бы 100 лет. А в декабре – ровно 70 лет с того дня, когда он и его партнёры по сборной СССР завоевали в Мельбурне первое олимпийское золото отечественного футбола, а следом выиграли и первый титул чемпионов Европы.Во вторник, 17 ноября, национальная команда России проведет товарищеский матч со сборной Венесуэлы. Встреча состоится в Краснодаре, на "Ozon Арене", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Ранее команды ни разу не встречались друг с другом. Напомним, что в ноябре подопечные Валерия Карпина одержали выездную победу над Узбекистаном со счетом 3:2.