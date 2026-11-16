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Сборная России представила ретро-форму на матч с Венесуэлой

Сборная России представила ретро-форму, посвященную 100-летию Никиты Симоняна.
Фото: РФС
- За век футбольной истории у каждого поколения были свои герои. Одному из них – Никите Павловичу Симоняну в октябре исполнилось бы 100 лет. А в декабре – ровно 70 лет с того дня, когда он и его партнёры по сборной СССР завоевали в Мельбурне первое олимпийское золото отечественного футбола, а следом выиграли и первый титул чемпионов Европы.
К этим памятным датам РФС при поддержке JOGEL и ОЛОВО выпустили тематическую коллекцию "ОСНОВА". Красная футболка с длинными рукавами и воротником-поло, белые шорты, крупный номер без фамилии на спине – таким мы помним комплект чемпионов, - сообщает пресс-служба сборной России.




Во вторник, 17 ноября, национальная команда России проведет товарищеский матч со сборной Венесуэлы. Встреча состоится в Краснодаре, на "Ozon Арене", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Ранее команды ни разу не встречались друг с другом. Напомним, что в ноябре подопечные Валерия Карпина одержали выездную победу над Узбекистаном со счетом 3:2.

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