Сборная России представила ретро-форму на матч с Венесуэлой

К этим памятным датам РФС при поддержке JOGEL и ОЛОВО выпустили тематическую коллекцию "ОСНОВА". Красная футболка с длинными рукавами и воротником-поло, белые шорты, крупный номер без фамилии на спине – таким мы помним комплект чемпионов, - сообщает пресс-служба сборной России.
Во вторник, 17 ноября, национальная команда России проведет товарищеский матч со сборной Венесуэлы. Встреча состоится в Краснодаре, на "Ozon Арене", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Ранее команды ни разу не встречались друг с другом. Напомним, что в ноябре подопечные Валерия Карпина одержали выездную победу над Узбекистаном со счетом 3:2.