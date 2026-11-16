Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
18:00
СловакияНе начат
Фарерские острова
18:00
МолдоваНе начат
Исландия
20:00
ЛюксембургНе начат
Эстония
20:00
БолгарияНе начат
Литва
20:00
ЛихтенштейнНе начат
Северная Македония
22:45
СловенияНе начат
Греция
22:45
СербияНе начат
Германия
22:45
НидерландыНе начат
Гибралтар
22:45
МальтаНе начат
Швейцария
22:45
ШотландияНе начат

Силкин выразил сомнение, что сборной России по силам обыграть Венесуэлу

Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info высказался о предстоящем матче сборной России против Венесуэлы.
Фото: РФС / Сборная России
«Конечно, хочется увидеть победы сборной России, но верится в это с трудом. Даже с Узбекистаном было тяжело, не знаю, как будет с Венесуэлой.

Южноамериканцы все умеют играть в футбол, это не самая слабая сборная. С ними точно интереснее играть, чем с Брунеем», — сказал Силкин.

Сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Венесуэлы завтра, 17 ноября. Игра пройдет на стадионе «Краснодар», начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Напомним, ранее подопечные Валерия Карпина обыграли в Ташкенте сборную Узбекистана со счетом 3:2.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится