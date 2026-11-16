Силкин выразил сомнение, что сборной России по силам обыграть Венесуэлу

«Конечно, хочется увидеть победы сборной России, но верится в это с трудом. Даже с Узбекистаном было тяжело, не знаю, как будет с Венесуэлой.
Южноамериканцы все умеют играть в футбол, это не самая слабая сборная. С ними точно интереснее играть, чем с Брунеем», — сказал Силкин.
Сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Венесуэлы завтра, 17 ноября. Игра пройдет на стадионе «Краснодар», начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Напомним, ранее подопечные Валерия Карпина обыграли в Ташкенте сборную Узбекистана со счетом 3:2.