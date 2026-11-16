"Никто не застрахован". Радимов допустил вылет "Локомотива" из РПЛ

"Если бы это было в начале сезона, можно было сказать, что они сделают шаг назад, а потом два вперед. А сейчас никто не застрахован от вылета.
Помните, "Динамо" несколько лет назад говорило, что они точно не вылетят. Нет, прошло через ФНЛ. И "Локомотив", не исключаю, если не будет перемен, ждет то же самое", - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
"Железнодорожники" набрали 11 очков по итогам 14 стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027. Красно-зеленые идут на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата и находятся в зоне прямого вылета в Первую лигу. От зоны стыков московскую команду отделяет один балл, а от безопасной 12-й строчки - три.