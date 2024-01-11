"В настоящий момент мы обсуждаем серию возможных матчей в рамках Лиги легенд на 2024 год. С учётом того что во Владикавказе планируют этой весной завершить строительство долгожданного стадиона "Спартак", в качестве праздника открытия арены вполне подошёл бы ретроматч "Алания" — "Спартак", - приводит слова руководителя департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилла Терешина источник.
Напомним, "Спартак-Алания" является первым в истории российского футбола клубом, который смог прервать гегемонию московского "Спартака". Клуб из Северной Осетии стал чемпионом России в 1995-году. Три чемпионства подряд до этого и шесть - после завоевал столичный "Спартак". Также "Алания" долгое время оставалась единственным чемпионом России не из Москвы, пока в 2007-м году золотые медали не выиграл "Зенит".
Источник: ТАСС
РФС собирается провести ретро матч "Спартака" и "Алании"
Матч планируется провести во Владикавказе.
Фото: официальный сайт "Спартака"