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РФС собирается провести ретро матч "Спартака" и "Алании"

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Матч планируется провести во Владикавказе.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"В настоящий момент мы обсуждаем серию возможных матчей в рамках Лиги легенд на 2024 год. С учётом того что во Владикавказе планируют этой весной завершить строительство долгожданного стадиона "Спартак", в качестве праздника открытия арены вполне подошёл бы ретроматч "Алания" — "Спартак", - приводит слова руководителя департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилла Терешина источник.

Напомним, "Спартак-Алания" является первым в истории российского футбола клубом, который смог прервать гегемонию московского "Спартака". Клуб из Северной Осетии стал чемпионом России в 1995-году. Три чемпионства подряд до этого и шесть - после завоевал столичный "Спартак". Также "Алания" долгое время оставалась единственным чемпионом России не из Москвы, пока в 2007-м году золотые медали не выиграл "Зенит".

Источник: ТАСС

РФС Спартак Алания
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