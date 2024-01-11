"Долго, очень долго все это тянулось. И хорошо, что закончилось положительно. Я и сам не знаю, почему так происходило. Наверное, были какие-то детали по контракту. Не могли найти точки соприкосновения", - цитирует Тюкавина источник.
Константин Тюкавин провел в составе "Динамо" 18 матчей в чемпионате, забил в них 8 мячей и 6 раз помог отличиться партнерам по команде. На данный момент "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на 6 очков. Полтора месяца назад Тюкавин продлил контракт с "Динамо" до лета 2028-го года. В соглашении есть пункт выкупа, прописанный только для иностранных клубов.
Источник: "kp.ru"
Тюкавин - о контракте с "Динамо": не знаю, почему так долго тянулось
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин поделился впечатлениями от переговоров с клубом о новом контракте.
Фото: официальный сайт "Динамо"