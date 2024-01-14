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Билялетдинов - об уходе Рыбчинского и Куликова из "Локомотива": может, они сами хотят большего, и на этом фоне их отпустили

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Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов высказался о Рыбчинском и Куликове.
Фото: ФК "Рубин"
"Наверное, Галактионов их не видит регулярно выходящими на поле. Даже на замену. Поэтому и принимает такое решение. А что касается Куликова и Рыбчинского, это футболисты с определенными способностями. Картину не портят. Может, они сами хотят большего, и на этом фоне их отпустили", - цитирует Билялетдинова "Евро-Футбол".

Напомним, что сегодня стало известно о том, что воспитанники московского "Локомотива" Рыбчинский и Куликов не отправятся на сборы вместе с основной командой, так как руководство планирует расстаться с игроками уже этой зимой. В текущем сезоне Дмитрий принял участие в 13-ти матчах команды во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Даниил Куликов сыграл в 7-ми матчах, но результативными действиями отметиться не смог. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Рыбчинского в 1,2 миллиона евро, а Куликова в 700 тысяч евро. Напомним, что "Локомотив" по итогам 18-ти сыгранных туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на семь очков.

Билялетдинов Р. Рыбчинский Куликов Локомотив
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