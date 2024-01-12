Пресс-служба "Ростова" опубликовала список игроков, которые примут участие в первом тренировочном сборе команды в Объединенных Арабских Эмиратах. Среди имен есть и новичок "Ростова" Роналдо, перешедший из болгарского клуба "Левски" за 2 миллиона евро.
Из игроков основы на сборе будет отсутствовать лишь легионер Мохаммад Мохеби, который отправился на Кубок Азии в составе сборной Ирана. По итогам первой половины сезона "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Валерия Карпина 21 очко в 18-ти турах.
Источник: Telegram-канал ФК "Ростов"
"Ростов" объявил список из 30-ти футболистов на сбор в ОАЭ, новичок Роналдо - в списке
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