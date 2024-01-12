"Балтика" расторгла контракт с центральным защитником Александром Пуцко - сообщает официальный сайт клуба.
Контракт футболиста с калининградским клубом действовал до лета 2024-го года, но стороны приняли решение досрочно прекратить сотрудничество. В текущем сезоне Пуцко принял участие в 6-ти матчах чемпионата России в составе "Балтики".
Ранее Пуцко выступал за такие клубы, как "Ахмат", "Уфа", "СКА Хабаровск" и московский "Спартак". В составе "красно-белых" Пуцко стал чемпионом России по итогам сезона 2016/17.
"Балтика" расторгла контракт с экс-защитником "Спартака" Пуцко
Калининградская "Балтика" и защитник Александр Пуцко договорились о досрочном расторжении контракта.
Фото: ФК "Балтика" ВКонтакте