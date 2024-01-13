Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 0 1 0
Фулхэм2 тайм
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
1 - 0 1 0
Вильярреал1 тайм
Мальорка
18:15
СельтаНе начат
Атлетик
20:30
Реал СосьедадНе начат
Бетис
23:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
17:00
ТориноНе начат
Наполи
17:00
СалернитанаНе начат
Верона
20:00
ЭмполиНе начат
Монца
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кельн
17:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
17:30
АйнтрахтНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Фрайбург
17:30
УнионНе начат
Майнц
17:30
ВольфсбургНе начат
Дармштадт
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
19:00
РеймсНе начат
Ренн
23:00
НиццаНе начат

Спортдир "Оренбурга" - о Вере: если он и уйдет от нас, то не в российский клуб

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал возможный уход из клуба Лукаса Веры.
Фото: ФК "Оренбург"
"Мы находимся в процессе переговоров по Вере. Если он и уйдет от нас, то не в российский клуб. Пока мы общаемся только с иностранцами. Вероятность его ухода — 50 на 50. Не от нас все зависит", - приводит слова Андреева "СЭ".

Вера присоединился к "Оренбургу" из аргентинского "Лануса" летом 2022 года за 1,5 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 18 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего аргентинца в 3 миллиона евро. Команда Деограсии занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата после 18-ти сыгранных туров.

Оренбург Андреев Вера Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится