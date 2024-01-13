"Мы находимся в процессе переговоров по Вере. Если он и уйдет от нас, то не в российский клуб. Пока мы общаемся только с иностранцами. Вероятность его ухода — 50 на 50. Не от нас все зависит", - приводит слова Андреева "СЭ".
Вера присоединился к "Оренбургу" из аргентинского "Лануса" летом 2022 года за 1,5 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 18 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего аргентинца в 3 миллиона евро. Команда Деограсии занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата после 18-ти сыгранных туров.
Спортдир "Оренбурга" - о Вере: если он и уйдет от нас, то не в российский клуб
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал возможный уход из клуба Лукаса Веры.
Фото: ФК "Оренбург"