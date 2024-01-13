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Обедзинский - о трансфере Ахметова в "Зенит": купили за миллион, продадут за десятку

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Экс-футболист "Кубани" Владимир Обедзинский предположил, какую пользу "Зениту" принесет трансфер экс-игрока "Краснодара" Ильзата Ахметова.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Что такое для "Зенита" миллион евро, или за сколько Ахметова они купили? Пыль. Может, за миллион взяли, а за десятку перепродадут куда-то", - приводит слова Обедзинского источник.

Ильзат Азметов перебрался из "Краснодара" в "Зенит", по сообщениям СМИ, за 100 миллионов рублей. Контракт полузащитника с "быками" истекал летом 2024-го года. Ахметов стал четвертым новичком "Зенита" после бразильцев Нино из "Флуминенсе", Артура из "Палмейраса" и Педро из "Коринтианса".

В текущем сезоне Ахметов провел в футболке "Краснодара" 15 матчей в РПЛ и забил 2 гола.

Источник: "Евро-Футбол"

Краснодар Зенит Ахметов Российские трансферы
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