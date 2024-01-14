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Игрок "Балтики" Аванесян поделился мыслями о предстоящих сборах

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Полузащитник калининградской "Балтики" Тигран Аванесян поделился ожиданиями от предстоящих сборов клуба.
Фото: ФК "Балтика"
"Сборы с Сергеем Игнашевичем максимально интенсивные. Конечно, они непростые. Игнашевич очень требовательный тренер. Будет очень много беговой работы без мячей и много интенсивных упражнений с мячами. Сборы будут очень непростыми, но потом в сезоне будет легче", - приводит слова Аванесяна "Чемпионат".

Аванесян провел за "Балтику" в текущем сезоне 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым голом в Кубке России. Полузащитник присоединился к команде летом 2023 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает Тиграна в 200 тысяч евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров коамнда Сергея Игнашевича занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 очков.

Балтика Игнашевич
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