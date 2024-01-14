На первый тренировочный сбор "армейцев" в Абу-Даби, который пройдет с 14-го по 26-е января, вызваны 23 футболиста. Среди них 4 вратаря и 19 полевых футболистов. Вместе с ЦСКА на сбор отправится новичок команды, экс-форвард "Балтики" Тамерлан Мусаев.
После первой части сезона ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "армейцев" 28 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 10 очков. Чемпионат России возобновится для ЦСКА 2-го марта домашним матчем 19-го тура против "Оренбурга".
Источник: Telegram-канал ПФК ЦСКА
ЦСКА опубликовал список из 23-х футболистов, вызванных на сборы
Стали известны имена футболистов, которые примут участие в первом тренировочном сборе ЦСКА в зимнюю паузу.