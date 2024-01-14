Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
17:00
Астон ВиллаНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
16:00
ЖиронаНе начат
Кадис
18:15
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
0 - 0 0 0
Лечче1 тайм
Кальяри
17:00
БолоньяНе начат
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
17:30
ВердерНе начат
Боруссия М
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
15:00
ЛорьянНе начат
Брест
17:00
МонпельеНе начат
Нант
17:00
КлермонНе начат
Метц
17:00
ТулузаНе начат
Гавр
19:05
ЛионНе начат
Ланс
22:45
ПСЖНе начат

Суперкубок Испании

Новости
Реал Мадрид
22:00
БарселонаНе начат

ЦСКА опубликовал список из 23-х футболистов, вызванных на сборы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стали известны имена футболистов, которые примут участие в первом тренировочном сборе ЦСКА в зимнюю паузу.
На первый тренировочный сбор "армейцев" в Абу-Даби, который пройдет с 14-го по 26-е января, вызваны 23 футболиста. Среди них 4 вратаря и 19 полевых футболистов. Вместе с ЦСКА на сбор отправится новичок команды, экс-форвард "Балтики" Тамерлан Мусаев.



После первой части сезона ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "армейцев" 28 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 10 очков. Чемпионат России возобновится для ЦСКА 2-го марта домашним матчем 19-го тура против "Оренбурга".

Источник: Telegram-канал ПФК ЦСКА

ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится