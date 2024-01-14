Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
0 - 0 0 0
Астон Вилла2 тайм
Манчестер Юнайтед
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
0 - 0 0 0
ЖиронаЗавершен
Кадис
0 - 1 0 1
Валенсия1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Кальяри
1 - 1 1 1
БолоньяПерерыв
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
0 - 0 0 0
Вердер1 тайм
Боруссия М
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
3 - 0 3 0
ЛорьянЗавершен
Брест
1 - 0 1 0
Монпелье2 тайм
Нант
1 - 1 1 1
Клермон2 тайм
Метц
0 - 1 0 1
Тулуза2 тайм
Гавр
19:05
ЛионНе начат
Ланс
22:45
ПСЖНе начат

Суперкубок Испании

Новости
Реал Мадрид
22:00
БарселонаНе начат

Алип - о возвращении в "Зенит" после отпуска: соскучился по пацанам

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Зенита" Нуралы Алип рассказал, с каким настроением приступает к тренировочным сборам.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Больше всего соскучился по пацанам, по атмосфере в команде — как-никак больше времени с ними провожу, чем с семьёй. Когда отпуск только начался, надо было отдохнуть от всех, а потом понял, что скучаю. Очень рад вернуться к работе!" - цитирует Алипа источник.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип выступает в "Зените" с февраля 2022-го года. В текущем сезоне на его счету 16 выходов на поле в РПЛ в составе "Зенита" и 7 - в кубке России. Контракт Алипа действует до лета 2025-го года. По итогам 18-ти туров чемпионата "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице с 36-ю очками. В активе "Краснодара", который возглавляет чемпионскую гонку - 38 очков.

Сезон возобновится 2-го марта. В рамках 19-го тура "Зенит" примет на своем поле московский "Спартак".

Источник: официальный сайт "Зенита"

Зенит Алип
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится