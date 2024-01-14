"Больше всего соскучился по пацанам, по атмосфере в команде — как-никак больше времени с ними провожу, чем с семьёй. Когда отпуск только начался, надо было отдохнуть от всех, а потом понял, что скучаю. Очень рад вернуться к работе!" - цитирует Алипа источник.
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип выступает в "Зените" с февраля 2022-го года. В текущем сезоне на его счету 16 выходов на поле в РПЛ в составе "Зенита" и 7 - в кубке России. Контракт Алипа действует до лета 2025-го года. По итогам 18-ти туров чемпионата "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице с 36-ю очками. В активе "Краснодара", который возглавляет чемпионскую гонку - 38 очков.
Сезон возобновится 2-го марта. В рамках 19-го тура "Зенит" примет на своем поле московский "Спартак".
Источник: официальный сайт "Зенита"
Алип - о возвращении в "Зенит" после отпуска: соскучился по пацанам
Защитник "Зенита" Нуралы Алип рассказал, с каким настроением приступает к тренировочным сборам.
Фото: официальный сайт "Зенита"