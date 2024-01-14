"Конечно, я готов снова начать работать. Рассматриваю разные возможности. Я был в "Оренбурге", когда, может быть, не лучшее время для чеха ехать в Россию. Но это работа, я футбольный тренер, поэтому я согласился. И сейчас, если будет интересное предложение из России, буду рассматривать", - заявил Ярошик.
Иржи Ярошик работал главным тренером "Оренбурга" с июня по август 2023-го года. Под его руководством команда провела 5 матчей в чемпионате России, 4 из них проиграла и 1 - сыграла вничью. В бытность футболистом чех запомнился российским болельщикам выступлениями в московском ЦСКА и самарских "Крыльях Советов". На данный момент 46-летний специалист находится без клуба.
Источник: "Чемпионат"
Ярошик: я - тренер, поэтому поехал в Россию, возможно, не в лучшее время
Экс-наставник "Оренбурга" Иржи Ярошик готов вновь тренировать в России.
Фото: "Чемпионат"