"Причины ухода в "Зенит" - это большой клуб, большой вызов. "Зенит" всегда борется за титулы. Потом такого шанса могло не быть. Я ухожу из команды на первом месте? Но мы же смотрим в будущее. Я хочу чувствовать себя нужным, защищённым, уверенным. Хочу чувствовать доверие от клуба", - цитирует Ахметова источник.
Ильзат Ахметов перебрался в "Зенит" из "Краснодара". Сумма трансфера российского полузащитника составила 100 миллионов рублей. Сам игрок подписал контракт до лета 2026-го года с опцией продления еще на сезон. В текущем розыгрыше РПЛ Ахметов провел 15 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.
"Краснодар" возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги с 38-ю очками. "Зенит" идет на второй строчке и отстает от "быков" на 2 очка.
Источник: "Чемпионат"
Ахметов: "Зенит" - это большой клуб, большой вызов
Новичок "Зенита" Ильзат Ахметов назвал причины своего ухода из "Краснодара".
Фото: официальный сайт "Зенита"