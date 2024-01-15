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Ахметов: "Зенит" - это большой клуб, большой вызов

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Новичок "Зенита" Ильзат Ахметов назвал причины своего ухода из "Краснодара".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Причины ухода в "Зенит" - это большой клуб, большой вызов. "Зенит" всегда борется за титулы. Потом такого шанса могло не быть. Я ухожу из команды на первом месте? Но мы же смотрим в будущее. Я хочу чувствовать себя нужным, защищённым, уверенным. Хочу чувствовать доверие от клуба", - цитирует Ахметова источник.

Ильзат Ахметов перебрался в "Зенит" из "Краснодара". Сумма трансфера российского полузащитника составила 100 миллионов рублей. Сам игрок подписал контракт до лета 2026-го года с опцией продления еще на сезон. В текущем розыгрыше РПЛ Ахметов провел 15 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

"Краснодар" возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги с 38-ю очками. "Зенит" идет на второй строчке и отстает от "быков" на 2 очка.

Источник: "Чемпионат"

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