"Я очень рад, что играл в "Спартаке", стал восьмикратным чемпионом и что меня тренировал Олег Иванович (Романцев). А то, чем занимается "Зенит" - это их право. Выиграют - молодцы. "Спартак" ещё сможет оформить шесть чемпионств подряд? Думаю, что не при нашей жизни, наверное. Очень хочется верить, но по тому, что происходит, — тяжело будет", - сказал Тихонов.
Чемпион пяти последних сезонов "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России после 18-ти туров. Отрыв "Краснодара" от санкт-петербуржцев составляет 2 очка.
Московский "Спартак" становился чемпионом России 6 раз подряд с 1996-го по 2001-й год - это самая длинная серия чемпионств подряд на данный момент. В случае победы в текущем розыгрыше РПЛ "Зенит" может сравняться по этому показателю со "Спартаком". За всю историю проведения турнира "Спартак" 10 раз выигрывал золотые медали. На счету "Зенита" - 9 побед. 3-е место по количеству титулов занимает ЦСКА. "Армейцы" становились чемпионами России 6 раз.
Источник: "РБ Спорт"
Тихонов: шесть чемпионств "Спартака" подряд? Уже не при нашей жизни
Экс-футболист "Спартака" Андрей Тихонов предположил, когда "красно-белые" снова смогут стать доминирующей силой в России.
Фото: "Чемпионат"