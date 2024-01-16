Как сообщает источник, Реньер может оказаться в “Ростове”. Российский клуб уже ведет переговоры в представителями нападающего. Южане хотели бы подписать форварда к старту второй части сезона.
Отметим, что Реньер в настоящее время считается свободным агентом. Его предыдущим клубом является “Сантос”. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 2,5 миллиона евро.
Источник: “РБ Спорт”
“РБ Спорт”: “Ростов” заинтересован в подписании нападающего Реньера
Нападающий Реньер Луан де Оливейра может продолжить карьеру в чемпионате России.
Фото: ФК "Ростов"