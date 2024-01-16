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“РБ Спорт”: “Ростов” заинтересован в подписании нападающего Реньера

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Нападающий Реньер Луан де Оливейра может продолжить карьеру в чемпионате России.
Фото: ФК "Ростов"
Как сообщает источник, Реньер может оказаться в “Ростове”. Российский клуб уже ведет переговоры в представителями нападающего. Южане хотели бы подписать форварда к старту второй части сезона.

Отметим, что Реньер в настоящее время считается свободным агентом. Его предыдущим клубом является “Сантос”. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 2,5 миллиона евро.

Источник: “РБ Спорт”

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