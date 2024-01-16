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Мостовой – о поздних сборах "Спартака": вообще нет проблемы

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Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался относительно более позднего начала сборов команды, чем у других представителей РПЛ.
Фото: Global Look Press
По словам бывшего футболиста сборной России, он не видит проблем в том, что «Спартак» начал свои сборы позже других команд чемпионата.

«Вообще нет проблемы в том, что «Спартак» начал сборы позже других команд», - передает слова Мостового «Чемпионат».

Также Александр сказал, что за имеющееся время до возобновления игр в чемпионате России коллективы могут, как набрать оптимальные спортивные кондиции, так и потерять их.

«Еще много времени. Можно еще три раза потерять и набрать форму», - подытожил Мостовой.

Отметим, что футболисты «Спартака» вернутся с отпуска 19 января, сами сборы начнутся 22 января в ОАЭ.

Спартак Мостовой
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