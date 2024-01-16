"Каждый тренер выбирает свой график, его и надо спрашивать. Правильно ли выходить из отпуска на неделю позже остальных — покажет результат. В прошлом году "Спартак" тоже позже всех вышел из отпуска, и Абаскаль остался в команде. Значит, руководство посчитало его решение правильным", - цитирует Ещенко Metaratings.
Напомним, что "Спартак" выйдет из отпуска 19-го января, а отправится на сборы лишь 22-го числа, хотя некоторые клубы РПЛ уже отправились в другие страны для подготовки ко второй части чемпионата. "Спартак" после 18-ти туров занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата, команда Гильермо Абаскаля также уступила "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Ещенко - о "Спартаке": правильно ли выходить из отпуска на неделю позже остальных - покажет результат
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал то, что "красно-белые" отправляются на зимние сборы позже остальных клубов.
Фото: ФК "Спартак"