"У "быков" было не важно, запасной ты игрок или нет, каждый футболист выходил на поле и делал результат. Мне французы звонили, спрашивали про Черникова. Кто звонил? Агенты. Я бы зимой никого не отпускал из "Краснодара", - заявил Пименов.
Воспитанник "Краснодара" Александр Черников выступает за клуб с лета 2021-го года. В первой половине текущего чемпионата России на счету Черникова 17 матчей, 1 гол и 8 желтых карточек. Transfermarkt оценивает 23-летнего опорника в сумму 5 миллионов евро.
По итогам 18-ти туров "Краснодар" с 38-ю очками возглавляет турнирную таблицу. Ближайший преследователь "Зенит" отстает от "Краснодара" на 2 очка.
Источник: "Матч ТВ"
Пименов: Мне французские агенты звонили, спрашивали про Черникова
Бывший футболист Руслан Пименов поделился новостями об интересе к полузащитнику "Краснодара" Александру Черникову из Франции
Фото: официальный сайт "Краснодара"