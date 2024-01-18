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Гендиректор “Спартака”: Абаскаль на данный момент продолжает работать в команде

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Генеральный директор “Спартака” Олег Малышев высказался о будущем главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
– Гильермо на данный момент он продолжает работать. Он должен улучшить наше место в турнирной таблице в оставшейся части сезона.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после прихода нового руководства главный тренер московского “Спартака” Гильермо Абаскаль утратил влияние на трансферы команды.

Напомним, действующее соглашение Абаскаля с красно-белыми истекает в июне 2025 года. После 18 туров чемпионата России спартаковцы идут пятыми. В их активе 30 набранных очков.

Источник: “РБК Спорт”

Спартак Абаскаль Малышев
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