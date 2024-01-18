– Восьмое место для ЦСКА — это ни в какие ворота не лезет. Больше говорить тут нечего: весной мы обязаны исправлять ситуацию, – приводит слова Облякова “Матч ТВ”.
После 18 туров чемпионата России по футболу московский ЦСКА имеет на своем счету 28 очков. Подопечные Владимира Федотова занимают восьмую строчку в турнирной таблице.
Напомним, в минувшем сезоне футболисты московского ЦСКА заняли вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Обляков: 8-е место для ЦСКА — это ни в какие ворота не лезет
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о текущем положении армейцев в турнирной таблице чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА