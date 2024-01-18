Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Унионистас
21:30
БарселонаНе начат
Атлетико
23:30
Реал МадридНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
ФиорентинаНе начат

Жирков: Круговой правильно сделал, что перешел в ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист “Зенита” Юрий Жирков высказался о переходе защитника Данила Кругового из петербургской команды в ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
– Круговой правильно сделал, что перешел в ЦСКА, если хочет играть. Другое дело, что он полгода будет сидеть в “Зените-2”. Надеюсь, это не скажется на нем, но это тяжело.

Ранее стало известно о том, что защитник Данил Круговой покинет “Зенит” летом в статусе свободного агента. В июне он перейдет в московский ЦСКА, с которым российский игрок подписал контракт на четыре года. Текущий сезон он доиграет в “Зените-2”.

Отметим, что Круговой объяснил свое решение покинуть “Зенит” и перейти в ЦСКА тем, что хочет играть в футбол.

Источник: РИА Новости

Круговой Жирков Российские трансферы ЦСКА Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится