– Круговой правильно сделал, что перешел в ЦСКА, если хочет играть. Другое дело, что он полгода будет сидеть в “Зените-2”. Надеюсь, это не скажется на нем, но это тяжело.
Ранее стало известно о том, что защитник Данил Круговой покинет “Зенит” летом в статусе свободного агента. В июне он перейдет в московский ЦСКА, с которым российский игрок подписал контракт на четыре года. Текущий сезон он доиграет в “Зените-2”.
Отметим, что Круговой объяснил свое решение покинуть “Зенит” и перейти в ЦСКА тем, что хочет играть в футбол.
Источник: РИА Новости
Жирков: Круговой правильно сделал, что перешел в ЦСКА
Экс-футболист “Зенита” Юрий Жирков высказался о переходе защитника Данила Кругового из петербургской команды в ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"