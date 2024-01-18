– Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что Эдгар пока не забывался, чтобы чем-то запомниться. Конечно, яркие голы, которые он забивал, навсегда останутся в истории “Пари НН”.
Вчера стало известно о том, что полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян сменил клубную прописку. Он покинул нижегородский “Пари НН” и перебрался в стан венгерского “Ференцвароша”. По словам генерального директора “Пари НН” Давида Мелика-Гусейнова, нижегодская команда получила за уход Севикяна 1,2 млн евро
Источник: “РБ Спорт”
Гендиректор “Пари НН”: Севикян пока не забывался, чтобы чем-то запомниться
Генеральный директор “Пари НН” Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о том, чем запомнился полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян в нижегородской команде.
Фото: РИА Новости