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Гендиректор “Пари НН”: Севикян пока не забывался, чтобы чем-то запомниться

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Генеральный директор “Пари НН” Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о том, чем запомнился полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян в нижегородской команде.
Фото: РИА Новости
– Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что Эдгар пока не забывался, чтобы чем-то запомниться. Конечно, яркие голы, которые он забивал, навсегда останутся в истории “Пари НН”.

Вчера стало известно о том, что полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян сменил клубную прописку. Он покинул нижегородский “Пари НН” и перебрался в стан венгерского “Ференцвароша”. По словам генерального директора “Пари НН” Давида Мелика-Гусейнова, нижегодская команда получила за уход Севикяна 1,2 млн евро

Источник: “РБ Спорт”

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