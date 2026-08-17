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Итальянец Боккетти выразил готовность поработать в "Спартаке": это одна из лучших команд мира

Экс-футболист "Спартака" Сальваторе Боккетти заявил, что хотел бы поработать в столичном клубе.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Боккетти, "Спартак" - одна из лучших команд мира, и он бы согласился поработать с красно-белыми.

- "Спартак" — одна из самых лучших команд мира. Сейчас у них есть тренер, сам я тоже набираюсь опыта.
С удовольствием готов работать, если поступит интересное предложение, не только в "Спартаке", - приводит слова Боккетти Sport24.

Сальваторе Боккетти выступал за московский "Спартак" с 2013 по 2019 год, также он был игроком "Эллас Вероны", "Дженоа" и ряда других итальянских клубов. Защитник завершил карьеру профессионального футболиста в 2021 году.

На данный момент Боккетти работает тренером в "Аталанте U-23", ранее он возглавлял "Монцу" и входил в тренерский штаб "Эллас Вероны".

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