Итальянец Боккетти выразил готовность поработать в "Спартаке": это одна из лучших команд мира

- "Спартак" — одна из самых лучших команд мира. Сейчас у них есть тренер, сам я тоже набираюсь опыта.
С удовольствием готов работать, если поступит интересное предложение, не только в "Спартаке", - приводит слова Боккетти Sport24.
Сальваторе Боккетти выступал за московский "Спартак" с 2013 по 2019 год, также он был игроком "Эллас Вероны", "Дженоа" и ряда других итальянских клубов. Защитник завершил карьеру профессионального футболиста в 2021 году.
На данный момент Боккетти работает тренером в "Аталанте U-23", ранее он возглавлял "Монцу" и входил в тренерский штаб "Эллас Вероны".