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Андреев назвал условие, при котором "Локомотив" будет бороться за выживание в РПЛ

Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о перспективах "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Андреева, "Локомотив" будет бороться за выживание, если сменит тренера и уйдут лидеры.

- Если Михаилу Михайловичу дадут спокойно работать, то дела должны выровняться. Состав позволяет команде быть в середине таблицы.
Не думаю, что всё так печально, что "Локо" будет бороться за выживание. Только если сменят тренера, уйдут лидеры. Тогда клуб нормально так качнёт, - приводит слова Андреева Metaratings.

После 4 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 12 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 3 набранными очками в своем активе. Красно-зеленые не одержали ни одной победы в нынешнем сезоне чемпионата России. Также "железнодорожники" уступили ЦСКА в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время воспитанник "Локомотива" Алексей Батраков перейдет в турецкий "Галатасарай". По информации СМИ, клуб также покинет Артем Карпукас - полузащитник продолжит карьеру в петербургском "Зените".

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