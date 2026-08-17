Андреев назвал условие, при котором "Локомотив" будет бороться за выживание в РПЛ

- Если Михаилу Михайловичу дадут спокойно работать, то дела должны выровняться. Состав позволяет команде быть в середине таблицы.
Не думаю, что всё так печально, что "Локо" будет бороться за выживание. Только если сменят тренера, уйдут лидеры. Тогда клуб нормально так качнёт, - приводит слова Андреева Metaratings.
После 4 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 12 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 3 набранными очками в своем активе. Красно-зеленые не одержали ни одной победы в нынешнем сезоне чемпионата России. Также "железнодорожники" уступили ЦСКА в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время воспитанник "Локомотива" Алексей Батраков перейдет в турецкий "Галатасарай". По информации СМИ, клуб также покинет Артем Карпукас - полузащитник продолжит карьеру в петербургском "Зените".