Даку - о связке с Угальде: ощущение, будто мы вместе играем уже 3-4 года

- Я очень хорошо знаю Угальде и понимаю, как он играет. Такое ощущение, будто мы вместе выступаем уже три?четыре года.
У нас есть футбольное взаимопонимание. Нужно еще немного сыграться, и все будет хорошо, - приводит слова Даку "Матч ТВ".
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил трехлетний контракт.
Вчера, 16 августа, московский "Спартак" одержал выездную победу над калининградской "Балтикой" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Манфред Угальде и Пабло Солари, в составе калининградцев - Андрей Мендель. Новичок столичного клуба Мирлинд Даку в этой встрече отметился голевой передачей на Угальде.