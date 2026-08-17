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Даку - о связке с Угальде: ощущение, будто мы вместе играем уже 3-4 года

Новичок "Спартака" Мирлинд Даку ответил, насколько ему комфортно играть в схеме с двумя нападающими.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Даку, у него с Угальде есть взаимопонимание и ощущение, будто они играют вместе уже несколько лет.

- Я очень хорошо знаю Угальде и понимаю, как он играет. Такое ощущение, будто мы вместе выступаем уже три?четыре года.

У нас есть футбольное взаимопонимание. Нужно еще немного сыграться, и все будет хорошо, - приводит слова Даку "Матч ТВ".

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил трехлетний контракт.

Вчера, 16 августа, московский "Спартак" одержал выездную победу над калининградской "Балтикой" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Манфред Угальде и Пабло Солари, в составе калининградцев - Андрей Мендель. Новичок столичного клуба Мирлинд Даку в этой встрече отметился голевой передачей на Угальде.

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