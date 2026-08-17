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Защитник "Зенита" Мантуан: в игре с "Динамо" мы убедили всех, что являемся командой

Защитник "Зенита" Густаво Мантуан высказался о победе над "Динамо" в 4 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Мантуана, в матче с "Динамо" "Зенит" показал, что является командой.

- Считаю, что в игре с "Динамо" мы убедили всех, что являемся командой.

Теперь нам предстоит встреча с очередным сложным соперником, и нам нужно сохранить эту концентрацию в следующем туре, - приводит слова Мантуана "Матч ТВ".

Вчера, 16 августа, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:0. Александр Соболев в первом тайме отметился дублем, забив один из мячей с пенальти, который он же и заработал после контакта с Давидом Рикардо. Под занавес встречи Максим Глушенков установил итоговый счет на табло.

После 4 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками. Бело-голубые располагаются на десятой строчке с 4 баллами в своем активе.

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