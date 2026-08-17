Агент высказался о будущем Мусаева в ЦСКА: если клуб возьмет еще одного нападающего...

- Все зависит от того, возьмет ли ЦСКА еще одного нападающего. Если они это сделают, тогда мы начнем разговаривать с главным тренером, руководством клуба, послушаем, какие будут конкретные предложения и что на этот счет думает ЦСКА, сам Тамерлан, - приводит слова агента "Матч ТВ".
Тамерлан Мусаев выступает за ЦСКА с января 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 106 матчей и записал на свой счет 22 забитых мяча и 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в 2,5 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 4 сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.