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Агент высказался о будущем Мусаева в ЦСКА: если клуб возьмет еще одного нападающего...

Футбольный агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы форварда ЦСКА Тамерлана Мусева, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Хархарова, будущее Мусаева зависит от того, возьмет ли ЦСКА еще одного нападающего.

- Все зависит от того, возьмет ли ЦСКА еще одного нападающего. Если они это сделают, тогда мы начнем разговаривать с главным тренером, руководством клуба, послушаем, какие будут конкретные предложения и что на этот счет думает ЦСКА, сам Тамерлан, - приводит слова агента "Матч ТВ".

Тамерлан Мусаев выступает за ЦСКА с января 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 106 матчей и записал на свой счет 22 забитых мяча и 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в 2,5 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 4 сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.

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