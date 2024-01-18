По информации Legalbet, руководство "Сочи" выходило на окружение вратаря "Краснодара" Станислава Агкацева, чтобы узнать о возможном трансфере игрока. Сообщается, что стороны уже общались по поводу возможного перехода.
22-летний голкипер является воспитанником академии "Краснодара". Его нынешнее соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года. В этом сезоне Агкацев провел за основную команду 45 минут в РПЛ, за которые пропустил два мяча. Также в активе футболиста 6 матчей в Кубке России, в которых он пропустил 9 голов и дважды отстоял на ноль.
"Сочи" проявляет интерес к вратарю "Краснодара" Агкацеву
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев может перебраться в "Сочи".
Фото: Чемпионат.com