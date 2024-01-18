Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Унионистас
21:30
БарселонаНе начат
Атлетико
23:30
Реал МадридНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
ФиорентинаНе начат

"Сочи" проявляет интерес к вратарю "Краснодара" Агкацеву

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев может перебраться в "Сочи".
Фото: Чемпионат.com
По информации Legalbet, руководство "Сочи" выходило на окружение вратаря "Краснодара" Станислава Агкацева, чтобы узнать о возможном трансфере игрока. Сообщается, что стороны уже общались по поводу возможного перехода.

22-летний голкипер является воспитанником академии "Краснодара". Его нынешнее соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года. В этом сезоне Агкацев провел за основную команду 45 минут в РПЛ, за которые пропустил два мяча. Также в активе футболиста 6 матчей в Кубке России, в которых он пропустил 9 голов и дважды отстоял на ноль.

Сочи Краснодар Агкацев Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится