- Тяжеловато даётся. Вроде всё знаешь, а когда объяснять начинают, голова забита терминами. В первый день учёбы нас спросили, кем мы себя видим. Я ответил, что, скорее, помощником главного. А дальше… Дальше будет видно, - цитирует Жиркова "РБ Спорт".
40-летний экс-полузащитник сборной России, лондонского "Челси" и ряда российских клубов Юрий Жирков завершил карьеру действующего игрока в 2022 году. Жирков является бронзовым призёром чемпионата Европы в составе национальной сборной, пятикратным чемпионом России в составе ЦСКА и "Зенита", чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии в составе "Челси", обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА. Всего за карьеру Юрий завоевал 21 трофей.
Жирков: вижу себя скорее помощником главного тренера
Экс-полузащитник Юрий Жирков рассказал о своём обучении на тренерскую лицензию.
Фото: РПЛ