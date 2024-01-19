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"СЭ": ЦСКА может арендовать Кругового из "Зенита-2"

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Как сообщает источник, московский ЦСКА может попытаться арендовать Даниила Кругового из «Зенита-2».
Фото: "РИА Новости"
По информации источника, тренерский штаб «армейцев» хочет, чтобы футболист начал выступать вместе с командой уже весной. Поэтому возможно, что переговоры об аренде Кругового между ЦСКА и «Зенитом» стартуют в ближайшее время.

Напомним, 17 января «красно-синие» сообщили о достижении договоренности с Даниилом касательно его перехода в состав ЦСКА по истечению нынешнего контракта с «Зенитом». Игрок официально должен присоединиться к москвичам 4 июня 2024 года.

После анонса последовала реакция руководства «сине-бело-голубых» и футболист был отправлен доигрывать сезон с дублирующей командой.

Источник: "СЭ".

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