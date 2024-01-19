По информации источника, тренерский штаб «армейцев» хочет, чтобы футболист начал выступать вместе с командой уже весной. Поэтому возможно, что переговоры об аренде Кругового между ЦСКА и «Зенитом» стартуют в ближайшее время.
Напомним, 17 января «красно-синие» сообщили о достижении договоренности с Даниилом касательно его перехода в состав ЦСКА по истечению нынешнего контракта с «Зенитом». Игрок официально должен присоединиться к москвичам 4 июня 2024 года.
После анонса последовала реакция руководства «сине-бело-голубых» и футболист был отправлен доигрывать сезон с дублирующей командой.
Источник: "СЭ".
"СЭ": ЦСКА может арендовать Кругового из "Зенита-2"
Фото: "РИА Новости"