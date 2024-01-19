"Если говорить о футболистах, которые не оправдали ожиданий и свой потенциал, то в "Спартаке" это Тил, Хендрикс и Николсон. Они нас подвели. Что касается россиян, которые не раскрыли себя, то это однозначно Александр Кокорин. Почему такой игрок не заиграл в "Спартаке" и зачем его приглашали в клуб, надо спрашивать Газизова", - цитирует Камоцци Sport24.
Гус Тил перешел в "Спартак" из "АЗ" летом 2019 года за 18 миллионов евро. Полузащитник провел за российский клуб 24 матча, отметился 2-мя забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. В 2022 году голландец перешел в "ПСВ" за 3 миллиона евро. Йоррит Хендрикс был приобретен зимой 2021 года за 500 тысяч евро - опорный полузащитник сыграл за московский клуб в 22-ух матчах и не отметился результативными действиями. Летом 2022 года Хендрикс ушел в немецкую "Фортуну" свободным агентом. Шамар Николсон перешел в "Спартак" из бельгийского "Шарлеруа" в начале 2022 года за 8 миллионов евро. На данный момент нападающий находится в аренде во французском "Клермоне".
Экс-советник Федуна: если говорить о футболистах, которые не оправдали ожиданий, то это Тил, Хендрикс и Николсон
Экс-советник Леонида Федуна, Франко Камоцци, перечислил игроков, которые не оправдали ожиданий в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"