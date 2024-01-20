– Я уверен в себе, самодостаточен. Часто от знакомых слышу истории, когда кто?то открывает рот и говорит что?то про меня. Все это заканчивается, когда сталкиваюсь с людьми. В лицо мне всегда все улыбаются, здороваются и заигрывают.
Ранее нападающий московского “Локомотива” Артем Дзюба высказался о решении отказаться разговаривать с журналистами после матчей.
Напомним, 35-летний форвард Артем Дзюба с 2023 года представляет цвета московского “Локомотива”. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах. Он забил четыре гола.
Источник: “Матч ТВ”
Дзюба – о хейте: в лицо мне всегда все улыбаются, здороваются и заигрывают
Нападающий “Локомотива” Артем Дзюба прокомментировал частую критику в свой адрес со стороны болельщиков и журналистов.
Фото: ФК "Локомотив"