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Дзюба – о хейте: в лицо мне всегда все улыбаются, здороваются и заигрывают

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Нападающий “Локомотива” Артем Дзюба прокомментировал частую критику в свой адрес со стороны болельщиков и журналистов.
Фото: ФК "Локомотив"
– Я уверен в себе, самодостаточен. Часто от знакомых слышу истории, когда кто?то открывает рот и говорит что?то про меня. Все это заканчивается, когда сталкиваюсь с людьми. В лицо мне всегда все улыбаются, здороваются и заигрывают.

Ранее нападающий московского “Локомотива” Артем Дзюба высказался о решении отказаться разговаривать с журналистами после матчей.

Напомним, 35-летний форвард Артем Дзюба с 2023 года представляет цвета московского “Локомотива”. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах. Он забил четыре гола.

Источник: “Матч ТВ”

Дзюба Локомотив
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