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Полузащитник "Спартака" Умяров считает, что "красно-белые" могут догнать "Краснодар" в турнирной таблице РПЛ

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Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров считает, что у команды есть шансы догнать "Краснодар" в турнирной таблице.
Фото: ФК "Спартак"
"Потолок "Спартака" — борьба за первую-вторую строчки. Конечно возможно догнать "Краснодар", осталось чуть меньше половины чемпионата. Многое может произойти", - цитирует Умярова "СЭ".

Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Московский клуб уступил "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Спартак Умяров
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