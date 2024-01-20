"Потолок "Спартака" — борьба за первую-вторую строчки. Конечно возможно догнать "Краснодар", осталось чуть меньше половины чемпионата. Многое может произойти", - цитирует Умярова "СЭ".
Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Московский клуб уступил "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Полузащитник "Спартака" Умяров считает, что "красно-белые" могут догнать "Краснодар" в турнирной таблице РПЛ
Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров считает, что у команды есть шансы догнать "Краснодар" в турнирной таблице.
Фото: ФК "Спартак"