Объявлены все судейские назначения на 13-й тур Первой лиги

"Нефтехимик" - "Челябинск": Павел Шишкин (Тамбов) – Станислав Попков (Петрозаводск), Евгений Булатов (Каменск-Уральский), резервный судья – Артур Сагдиев (Набережные Челны), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Руслан Киселев (Томск);
"Арсенал" - "Спартак" (Кострома): Олег Гусаков (Кисловодск) – Никита Воропаев(Калининград), Игорь Золотарев (Брянск), резервный судья – Данила Цурков(Москва), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Василий Иванов (Москва);
"Ленинградец" - "Торпедо Москва": Алексей Лапатухин (Москва) – Константин Наприенко (Новосибирск), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Никита Морозов(Ленинградская область), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);
"Ротор"- "Волга": Кирилл Гарафутдинов (Москва) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург),Егор Ли (Москва), резервный судья – Алексей Морозан (Москва), инспектор – Николай Левников (Сочи),делегат – Полина Папыева (Москва);
"Шинник"- "Текстильщик": Олег Журавлев (Подольск) – Алексей Чаплыгин(Москва), Дмитрий Алексеев (Владимир), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва),инспектор – Ринат Деушев (Москва), делегат – Иван Новиков (Москва);
"СКА-Хабаровск"- "КАМАЗ": Антон Анопа (Благовещенск) – Дмитрий Михалев(Москва), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре),инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Владимир Крысин (Хабаровск);
"Урал"- "Велес": Виталий Молдован (Краснодар) – Евгений Синянский(Ярославль), Александр Сахно (Ижевск), резервный судья – Семен Медведев (Екатеринбург),инспектор – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург),делегат – Александр Шанин (Московская область);
"Нижний Новгород" - "Енисей": Владислав Харитонов (Казань) – Виктор Медведев(Москва), Эдуард Шарипов (Уфа),резервный судья – Максим Суханов (Московская область),инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат– Владимир Карпович (Москва);
"Сочи" - "Уфа": Ранэль Зияков (Набережные Челны) – Илья Довольнов(Тюмень), Кирилл Филатов (Петрозаводск), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону),инспектор– Роман Лихачев (Екатеринбург), делегат – Сергей Змиевский (Москва).
Объявлены все судейские назначения на 13-й тур Первой лиги
Стали известны арбитры, которые отработают предстоящий тур ФНЛ.
Фото: ФНЛ