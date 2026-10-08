"Ростов" – "Акрон": судья – Данил Набока; помощники судьи – Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Гвардис.
"Оренбург" – "Динамо" Махачкала: судья – Станислав Матвеев; помощники судьи – Алексей Лунёв, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Николай Иванов.
"Факел" – "Локомотив": судья – Андрей Прокопов; помощники судьи – Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Виктор Кулагин.
"Крылья Советов" – "Спартак": судья – Никита Новиков; помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Олег Соколов.
"Краснодар" – "Зенит": судья – Инал Танашев; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.
"Ахмат" – "Балтика": судья – Алексей Сухой; помощники судьи – Александр Богданов, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Мацюра.
ЦСКА – "Родина": судья – Артём Чистяков; помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Федотов; ВАР – Роман Сафьян; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Вячеслав Харламов.
"Рубин" – "Динамо" Москва: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Егор Болховитин; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Игорь Писанко.
Стали известны все судейские назначения на матчи 10 тура РПЛ
Объявлены все судейские бригады на матчи 10 тура РПЛ.
Фото: РПЛ