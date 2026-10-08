Вчера, 7 октября, тренерский штаб "Крыльев Советов" посетил баскетбольный матч "Самары" с казанским УНИКСом в рамках Единой Лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба.
По итогам девяти прошедших туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Булатова набрала 11 очков и находится на 9-й строчке в турнирной таблице.
В субботу, 10 октября, самарцы примут у себя дома московский "Спартак" в рамках 10-го тура первенства страны.
Булатов и тренерский штаб "Крыльев" посетили баскетбольный матч
Тренеры "Крыльев Советов" сходили на баскетбол.
Фото: ФК "Крылья Советов"