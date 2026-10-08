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Булатов и тренерский штаб "Крыльев" посетили баскетбольный матч

Тренеры "Крыльев Советов" сходили на баскетбол.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Вчера, 7 октября, тренерский штаб "Крыльев Советов" посетил баскетбольный матч "Самары" с казанским УНИКСом в рамках Единой Лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба.

По итогам девяти прошедших туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Булатова набрала 11 очков и находится на 9-й строчке в турнирной таблице.

В субботу, 10 октября, самарцы примут у себя дома московский "Спартак" в рамках 10-го тура первенства страны.

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