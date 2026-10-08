Бубнов: если "Краснодар" сейчас не обыграет "Зенит", то не станет чемпионом

"Если не обыграют, то не станут чемпионами, на мой взгляд. Решающая игра? Да. Сейчас.
Плюс у них будет еще решающая игра со "Спартаком" перед зимней паузой. Если они сыграют вничью, то у нас будет вполне реально после этого тура четыре лидера", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
"Краснодар" встретится с "Зенитом" в эту субботу, 10 октября. Центральный матч десятого тура Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым.
Краснодарская команда набрала 21 очко и располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата. От ближайших преследователей "быков" отделяет два балла. Петербуржцы отстают от своего соперника на три очка.