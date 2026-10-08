Гендиректор "Родины" прокомментировал назначение Альбы

"Нам импонирует работа, которая была проделана Джонатаном и его штабом в "Ростове". Они отлично понимают футбол и с точки зрения расчёта и анализа, и с точки зрения страсти.
Уверен, что под руководством Джонатана "Родина" прибавит в балансе и игровой дисциплине", - сказал Погонин пресс-службе клуба.
Джонатан Альба возглавлял "Ростов" с февраля 2025 по сентябрь 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда успела провести 12 игр, одержать 5 побед, 2 раза сыграть вничью и потерпеть 5 поражений.
Сегодня, 8 октября, пресс-служба московской "Родины" объявила о подписании контракта с тренером до конца июня 2028 года.