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Гендиректор "Родины" прокомментировал назначение Альбы

Генеральный директор "Родины" Александр Погонин высказался о назначении Джонатана Альбы на пост главного тренера клуба.
Фото: ФК "Родина"
Александр Погонин добавил, что отсутствие адаптации к российскому футболу должно помочь испанскому специалисту в новом клубе.

"Нам импонирует работа, которая была проделана Джонатаном и его штабом в "Ростове". Они отлично понимают футбол и с точки зрения расчёта и анализа, и с точки зрения страсти.

Уверен, что под руководством Джонатана "Родина" прибавит в балансе и игровой дисциплине", - сказал Погонин пресс-службе клуба.

Джонатан Альба возглавлял "Ростов" с февраля 2025 по сентябрь 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда успела провести 12 игр, одержать 5 побед, 2 раза сыграть вничью и потерпеть 5 поражений.

Сегодня, 8 октября, пресс-служба московской "Родины" объявила о подписании контракта с тренером до конца июня 2028 года.

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