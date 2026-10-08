Бубнов объяснил, почему Ямаль заслуживает "Золотой мяч"

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"Возраст. Чемпион мира, Европы, чемпион Испании. Как он всё это делает, он делает играючи, без напряга.

Александр Бубнов считает, что Ламин Ямаль заслуживает "Золотой мяч" за счет прекрасного начала карьеры.Де ла Фуэнте говорит, что он прогрессирует. Да он ещё не начал прогрессировать (смеётся)! Гениальный! Месси так не начинал. Вот поэтому дайте ему и пускай он успокоится (улыбается)", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".В прошедшем сезоне Ламин Ямаль провел за испанскую "Барселону" 45 матчей, забил 24 гола и отдал 18 результативных передач суммарно во всех турнирах. На чемпионате мира правый вингер оформил 1+1 в восьми встречах.Трансферная стоимость 19-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 220 миллионов евро.