"У нас самая лучшая школа, которая может поставить игроку и технику, и владение мячом. А мы приглашаем иностранцев. Куда нам своих специалистов девать? Я не могу понять. У нас есть тренеры, которые работали в РПЛ, а они сидят без работы. Это неуважение к нашим специалистам. Почему мы своих тренеров не ценим?", - сказал Семшов в эфире "Матч ТВ".
На данный момент семь иностранных специалистов возглавляют клубы РПЛ, в их числе: три испанца, один серб, два чеха и белорус. После 18-ти туров в турнирной таблице российского чемпионата лидирует "Краснодар", возглавляемый сербом Владимиром Ивичем. В декабре футбольный клуб "Сочи" объявил о назначении испанца Роберта Морено на пост главного тренера клуба. Игорь Семшов выступал за "Торпедо", ЦСКА, "Зенит" и "Динамо". После завершения карьеры игрока Семшов работал в тульском "Арсенале", новомосковских "Химках". На данный момент Игорь Петрович трудится в "Чайке".
Игорь Семшов: почему мы своих тренеров не ценим, а приглашаем иностранцев? Я не могу понять
Экс-игрок "Зенита" и сборной России Игорь Семшов высказался об иностранных специалистах в РПЛ.
Фото: ФК "Арсенал Тула"