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Бушманов: удачи Дмитрию Комбарову в "Спартаке-2" - работа специфическая

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Экс-главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов прокомментировал назначение на пост наставника воссоздаваемой второй команды красно-белых экс-защитника Дмитрия Комбарова.
Фото: РИА Новости
- Могу только пожелать Дмитрию Комбарову удачи в "Спартаке-2". Работа в этой команде специфическая, потому что там молодые ребята - но и условия хорошие, футболисты обученные и амбициозные. Надо будет стараться помочь им развить свой потенциал. Хорошо, что выбор пал на Комбарова. Дима знает "Спартак", а в "Спартаке" знают его, - передаёт слова Бушманова "Чемпионат".

Ранее стало известно, что главным тренером "Спартака-2" назначен 36-летний экс-защитник красно-белых и экс-наставник петербургской "Звезды" Дмитрий Комбаров. Вторая команда "Спартака" возобновляет своё существование и с сезона-2024 будет выступать в дивизионе Б Второй лиги.

Ранее "Спартак-2" был расформирован по решению руководства клуба в мае 2022 года, главным тренером команды в это время был Евгений Бушманов.

Спартак Спартак-2 Бушманов Комбаров
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