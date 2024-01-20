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Зиньковский: возрождение "Спартака-2" - хорошая история, ребятам будет где играть

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Атакующий хавбек "Спартака" Антон Зиньковский рассказал о своём отношении к возрождению второй команды красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Возрождение "Спартака-2" - хорошая история. Ребятам будет где играть, будет ступенька между молодёжным футболом и основной командой, - передаёт слова Зиньковского "Чемпионат".

Ранее стало известно, что руководство московского "Спартака" приняло решение возродить вторую команду - "Спартак-2", расформированную в мае 2022 года. Главным тренером "Спартака-2" был назначен 36-летний экс-защитник московского клуба Дмитрий Комбаров. С весны 2024 года его подопечные начнут выступления в дивизионе Б Второй лиги.

Спартак Спартак-2 Зиньковский
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