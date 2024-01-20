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Президент "Оренбурга" подтвердил интерес клуба к нападающему "Родины" Тимошенко

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин подтвердил, что клубу интересен форвард "Родины" Иван Тимошенко, однако официального предложения по игроку пока не было.
Фото: ФК "Родина"
- У нас есть список из 26 футболистов, которые потенциально могут перейти в "Оренбург", и Иван Тимошенко есть в их числе. Пока мы только присматриваемся к этому футболисту, проанализировали игру этого нападающего, но официального предложения в "Родину" мы не делали.

24 летний центральный нападающий Иван Тимошенко защищает цвета "Родины" с лета 2022 года, перейдя из "Черноморца" в качестве свободного агента. В текущем сезоне на счету форварда 11 забитых мячей в 18 матчах за московскую команду в Первой лиге. Также футболист отметился голом в двух играх Кубка России. Действующее соглашение Тимошенко со столичным коллективом рассчитано до конца июня 2024 года.

Источник: Sport24

Оренбург Еремякин Родина Тимошенко Российские трансферы
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