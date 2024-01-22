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"СЭ": Промес вылетает на сбор в ОАЭ со "Спартаком"

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Вингер "Спартака" Квинси Промес летит вместе с командой на сборы в ОАЭ.
Фото: "Чемпионат"
Футболист московского "Спартака" Квинси Промес отправится вместе с командой на тренировочный сбор в ОАЭ - сообщает "СЭ".

Напомним, год назад Промес не полетел на сбор "красно-белых" в Эмираты, предположительно, опасаясь экстрадиции в Нидерланды. На родине футболисту предъявлено обвинение в нападении на родственника с ножом, а также в торговле запрещенными веществами. А между Нидерландами и ОАЭ заключен договор об обмене преступниками.

В текущем сезоне Квинси Промес записал на свой счет 6+6 по системе гол+пас в чемпионате России. Еще 2 гола и 2 передачи за "Спартак" Промес оформил в Кубке России. Контракт футболиста со "Спартаком" действует до лета 2024-го года.

Спартак Промес
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