– “Зенит” обращался в “Оренбург” о прекращении аренды Адамова? Нет. А если все-таки обратится, вам придется подчиниться? Причем здесь подчиниться? В трансферном контракте есть опция, которую можно активировать.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что петербургский “Зенит” может вернуть из аренды защитника Арсена Адамова, который сейчас выступает за “Оренбург”. Это связано с тем, что фулбэк сине-бело-голубых Данил Круговой, подписавший контракт с московским ЦСКА (перейдет в стан армейцев в июне), был отправлен во вторую команду “Зенита”.
Напомним, аренда Адамова в “Оренбурге” рассчитана до конца текущего сезона.
Источник: “РБ Спорт”
Спортдир “Оренбурга”: “Зенит” не обращался к нам о прекращении аренды Адамова
Спортивный директор “Оренбурга” Дмитрий Андреев отреагировал на слухи о том, что петербургский “Зенит” может прервать аренду защитника Арсена Адамова.
Фото: ФК "Зенит"