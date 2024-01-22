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Спортдир “Оренбурга”: “Зенит” не обращался к нам о прекращении аренды Адамова

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Спортивный директор “Оренбурга” Дмитрий Андреев отреагировал на слухи о том, что петербургский “Зенит” может прервать аренду защитника Арсена Адамова.
Фото: ФК "Зенит"
– “Зенит” обращался в “Оренбург” о прекращении аренды Адамова? Нет. А если все-таки обратится, вам придется подчиниться? Причем здесь подчиниться? В трансферном контракте есть опция, которую можно активировать.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что петербургский “Зенит” может вернуть из аренды защитника Арсена Адамова, который сейчас выступает за “Оренбург”. Это связано с тем, что фулбэк сине-бело-голубых Данил Круговой, подписавший контракт с московским ЦСКА (перейдет в стан армейцев в июне), был отправлен во вторую команду “Зенита”.

Напомним, аренда Адамова в “Оренбурге” рассчитана до конца текущего сезона.

Источник: “РБ Спорт”

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