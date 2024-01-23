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Бывший президент "Локомотива" Наумов - о возможном уходе Тикнизяна: насколько я знаю, он грезит Европой

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Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном трансфере Наира Тикнизяна в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
"Было ожидаемо, что Тикнизян куда-то уйдёт. Насколько я знаю, он грезит Европой, но вариант с "Зенитом" тоже хороший. Наир вырос как игрок. Из "Зенита" и в Европу будет легче уйти, и стать чемпионом России. Наверное, его желание оправдано, да и по финансам выиграет. Его понять можно, поступает он правильно", - цитирует Наумова "Чемпионат".

Ранее защитник "Зенита" Данил Круговой решил перейти в ЦСКА свободным агентом по окончании текущего сезона, оставшиеся полгода трудового соглашения Круговой проведет в "Зените-2". Петербургский клуб рассматривал несколько кандидатов на замену игроку, в числе которых: Хлучевич, Скопинцев и Горшков. Тикнизян провел за "Локомотив" в текущем сезоне 23 матча во всех турнирах и отметился 8-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока сборной Армении в 7 миллионов евро.

Локомотив Тикнизян Наумов
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