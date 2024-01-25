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Официально: австрийский форвард Дардан Шабанхаджай перешел в "Рубин"

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Казанский "Рубин" объявил о приобретении нападающего словенской "Муры" Дардана Шабанхаджая.
Telegram-канал "Рубина"
22-летний форвард "Муры" продолжит карьеру в "Рубине". За трансфер Шабанхаджая казанский клуб заплатил 1.2 миллиона евро. С самим футболистом подписан контракт на 4 с половиной года. Шабанхаджай выбрал себе 99-й номер.

В текущем сезоне на счету футболиста 7 голов и 3 результативные передачи в чемпионате Словении в составе "Муры". В основную сборную Австрии Шабанхаджай пока не вызывался, но провел по два матча за молодежные сборные Австрии и Косова разных возрастов.

Источник: Telegram-канал "Рубина"

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