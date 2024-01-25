Официально: австрийский форвард Дардан Шабанхаджай перешел в "Рубин"

Казанский " Рубин " объявил о приобретении нападающего словенской "Муры" Дардана Шабанхаджая.

Telegram-канал "Рубина"

22-летний форвард "Муры" продолжит карьеру в "Рубине". За трансфер Шабанхаджая казанский клуб заплатил 1.2 миллиона евро. С самим футболистом подписан контракт на 4 с половиной года. Шабанхаджай выбрал себе 99-й номер.



В текущем сезоне на счету футболиста 7 голов и 3 результативные передачи в чемпионате Словении в составе "Муры". В основную сборную Австрии Шабанхаджай пока не вызывался, но провел по два матча за молодежные сборные Австрии и Косова разных возрастов.



Источник: Telegram-канал "Рубина"