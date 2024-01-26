"По моему мнению, "Спартаку" и "Зениту" не стать народной командой. Они не могут являться такой командой, потому что есть "Торпедо" — поистине народная команда! Почему? Потому что люди ходили на завод и болели за них! Все очень просто", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Петербургский "Зенит" располагается на втором месте с отставанием от лидера в два очка. После зимней паузы команды встретятся в очной встрече в рамках 19-го тура российского чемпионата. "Торпедо" на данный момент выступает во Второй Лиге и идет восьмым в турнирной таблице с 27-ю очками. Возглавляет таблицу "Динамо Махачкала" с 37-ю очками в своем активе.
Канчельскис: "Спартаку" и "Зениту" не стать народной командой, потому что есть "Торпедо"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о "Спартаке" и "Зените".
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